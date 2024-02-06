دوري المحترفين.. طنطا يستعد لمواجهة المحلة بالوديات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور استعداداته لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز، خلال معسكر الفريق .

وخاض فريق طنطا اليوم الثلاثاء مباراته الودية الثانية أمام فريق جمهورية شبين، بنتيجة هدف دون رد، أحرز الهدف اللاعب محمد عوض .

وفي السياق ذاته، خاض فريق طنطا مباراته الودية أمام دكرنس، على ستاد طنطا الرياضي، بنتيجة هدفين دون مقابل، أحرز هدفي طنطا كلا من أقطاي عبد الله ، محمد السيد، ويستعد أبناء السيد البدوي لمواجهة غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأخير.

ويعمل عمرو أنور على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات السابقة مع العمل علي زيادة الانسجام بين اللاعبيـن خاصة الصفقات الجديدة التي تم ضمها خلال فترة القيد الشتوي في يناير الماضي قبل مواجهـة فريق غزل المحلة في افتتاحيـة الدور الثاني والحاسم من بطولة دوري المحترفين والمقرر له في الثاني عشر من الشهر الجاري.

ويحتل فريق طنطا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وذلك يعد في المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز في الموسم القادم.

صفقات طنطا:

عبدالعال محمود "بيدو" حارس مرمى نادي النصر القاهري لمدة موسمين ونصف، محمد كرم قادماً من فريق كوم حمادة لمدة 3 ينوات ونصف، عوض التهامي مهاجم كفر الشيخ لمدة 6 أشهر، ميدو شتات لاعب منوف لمدة 5 مواسم، إبراهيم حميدو لاعب المنصورة لمدة 3 مواسم ونصف، عبدالرحمن اللاهوني قادماً من بلدية المحلة على سبيل الإعارة، وإسلام واصل لاعب الحمام لمدة 3 مواسم ونصف بعد دفع المقابل المادي في حضور كابتن محمد محروس وكيل اللاعب .

ترتيب دوري المحترفين: