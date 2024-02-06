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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري البراعم .. فريق الإسماعيلي 2014 يفوز على فايد

براعم الإسماعيلي
براعم الإسماعيلي

فاز فريق البراعم بالنادي الإسماعيلي  مواليد 2014 على فايد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء علي ملعب اتحاد الاشراف في إطار مواجهات دوري البراعم.

هدف الإسماعيلي الوحيد مصطفي عبد الوهاب

شهد اللقاء حضور كابتن طارق الوحش مدير قطاع البراعم

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

عماد الدين حامد و أحمد بدوي و عبدالله محمد عبد المقصود و حسين حسن و إياد فهيم و محمد السيد و مصطفي علاء و مازن محمد

يقود الفريق جهاز مكون من

محمد الوحش مدير فني و محمود أنور مدرب عام و هاني أبو الفتوح مدرب حراس مرمى و محمود حسين أخصائي علاج طبيعي و أحمد الناغية إداري

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