تدريبات متنوعة خلال مران الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسى لإستاد الاسماعيلية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا منتصف فبراير الجاري بمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ مران الإسماعيلي اليوم بمحاضرة فنية من قبل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال أعقبها تنظيم مجموعة من التدرييات البدنية قبل أن يتطرق لتنفيذ عدد من الجمل الخططية وسط تعليمات مستمرة من أعضاء الجهاز الفني في إطار الاستعداد لمواجه سيراميكا .

هذا وقد خاض حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي تدريبات حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة وكذلك العرضية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال .

الجدير بالذكر أن الفريق سيخوض وديتين أمام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7و8 فبراير استعدادا للمباراة المذكورة، في إطار التحضيرات الجيد لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز .