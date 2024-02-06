محافظ القاهرة: تولى اهتمام بالغ لتطوير المناطق العشـوائية 

خلال توقيع بروتوكول تطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء ..

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن محافظـة القـاهرة تولى اهتمامًا بالغًا لتطوير المناطق العشـوائية ، وتحسيــن مسـتوى الخـدمات بها ، وذلـك إتسـاقًا مع خطـة الدولـة ، والتـى حددت معـالم واضـحة لتطـوير العشـوائيات مـع العمـل بـالتوازي على تحـسـيـن مسـتوى الخـدمات بها وتخطيـط الأماكن غيـر المخططـة بمبـدأ التنميـة بالمشاركة وإســتكمال التطـوير للمنـاطق المحرومة من الخدمات.

جاء ذلك خلال توقيع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة ٤٣ مليون جنيه ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين

وثمن محافظ القاهرة التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى أثمرت عن تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وتشـمـل مشـروعات المرحلـة الثانيـة قطاعـات ( الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة )، وتتضمن إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق ، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (۲٠٠٠م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح ٧٠٠٠م) .

هذا إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء ، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م٢ انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، و إحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق ، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م٢ انترلوك) .