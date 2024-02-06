الخطيب غاضب وشوبير في مرمى الانتقادات بسبب حارس الأهلي

رغم حسم الأهلي ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد بضم محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية إلا أن ثورة الغضب مازالت مشتعلة داخل أروقة القلعة الحمراء بسبب صفقة الحارس الجديد.

وأصبح أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي في مرمى الانتقادات بعد اتهامات طالته بالتسبب في فشل صفقة التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ومحمد أبو جبل حارس الأهلي.

ويعيش محمود الخطيب رئيس الأهلي حالة من الغضب بسبب علمه بتسريب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس البنك الاهلي أثناء تواجده مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

واستفسر الخطيب عن حقيقة تدخل شوبير الأب لدى مسوولي سيراميكا كليوباترا لإفساد انتقال الحارس محمد بسام للقلعة الحمراء