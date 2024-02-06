السياحة تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال فن النحت بشاطئ الاسكندرية

تنظم الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية غدا الاربعاء ورشة عمل لتعليم الأطفال فن النحت على الرمال، على شاطئ جليم العام، بالتعاون مع كليه التربية النوعية بجامعة الإسكندرية.

اوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية فإن الفاعلية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أكدت أن الفاعلية تهدف إلى شغل عقول الأطفال فى عدد من الأشياء المفيدة والاستفادة بالوقت دون الشعور بالملل، وذلك لأن الأطفال فى الوقت الحالي اعتادوا على قضاء أوقات فراغهم من خلال الاستعانة بالهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ما يثير الشعور بالقلق لدى الآباء والأمهات.

وأشاروت إلى أن دعوة النحت على الرمال موجهة لكل أبناء الإسكندرية للاستفادة، وقضاء يوم ترفيهي علي شاطئ جليم العام قبل بدء الفصل الدراسي الثانى.