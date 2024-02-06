"مستقبل ولادنا في منتج بلدنا".. ندوة لنشر فكر العمل الحر بالأقصر

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر

بالاشتراك مع مركز الاستعلامات، ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وبمشاركة الرائدات الريفيات، ندوة تثقيفية بعنوان "نشر فكر العمل الحر "تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات بحضور الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر و محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر و كمال محمد مدير الجمعيات الأهلية بالأقصر وغادة رفعت مدير مجمع إعلام الأقصر.



تأتي الندوة في إطار حرص وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لدعم الصناعة المحلية.



وأكد بغدادي على كافة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في التمكين الاقتصادي وتأهيل أصحاب المشروعات ودمجهم في سوق العمل.