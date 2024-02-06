أهل مصر .. معرض فني ولقاء تعريفي ببرنامج ملتقى المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

شهدت سينما هيبس بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، امس، لقاء تعريفيا ببرنامج الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستضيف به ١٤٣ سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد " إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي.



استهلت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والمشرف التنفيذي للمشروع، حديثها خلال اللقاء مرحبة بالحضور، وموجهة الشكر والتحية لوزيرة الثقافة، ومحافظ الوادي الجديد ونائبه، ورئيس الهيئة، لجهودهم المبذولة لخدمة العمل الثقافي، وأيضا كل من ساهم في خروج هذا الملتقى بشكل مشرف.

د. دينا هويدي

وأضافت أن الملتقى يعد فرصة لتعزيز مشاعر الانتماء والولاء لهذا الوطن من خلال مد جسور التواصل بين المتدربات، الأمر الذي يسهم في اكتشاف مواهبهن وقدراتهن المميزة.

وأشارت "هويدي" أن الملتقى يتضمن ٦ ورش فنية يتم خلالها التدريب على "المكرمية، الإكسسوارات، الخيامية، الخزف، الرسم بالرمال، وإعادة تدوير بمخلفات النخيل، هذا إلى جانب ورش اكتشاف المواهب في مجالات الموسيقى والغناء، الكتابة الأدبية والشعر، التصوير والمونتاج.

وأوضحت أنه يشتمل أيضا على برنامج تدريبي لإعداد القيادات والكوادر النسائية، من خلال سلسلة من المحاضرات يقدمها نخبة من المتخصصين، إلى جانب الأمسيات الثقافية، والزيارات المنظمة إلى المناطق الأثرية والتاريخية والجولات الحرة للتعرف على تراث المدينة.

ابتسام عبدالمريد

من ناحيتها توجهت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد بالشكر لكل من المحافظ، ووزيرة الثقافة وكافة قيادات الهيئة على الجهود المبذولة في تنظيم الفعاليات.

تلى ذلك لقاء مع المدربين للتعريف بالورش المقدمة طوال فترة الملتقى والهدف منها.

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية تغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية منها "تعيشي يا بلدي، عربية يا أرض فلسطين، يا واحشني، برمي السلام، رمش عينه"بقيادة المايسترو سمير خاطر

واختتم اليوم بتفقد معرض فني نتاج ورش قصر ثقافة الخارجة، اشتمل على مجموعة من الأشكال الفنية باستخدام جريد النخيل والخوص، إلى جانب عدد من الحقائب والقبعات، والأواني الفخارية، ولوحات فنية بتقنية الديكوباج

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية " المرأة والشباب والأطفال"، بهدف تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.