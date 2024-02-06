فرصة لتملك قطع أراضٍ في مدينة العبور بالتخصيص المباشر.. الأسعار والمساحات والأماكن

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع أراضي بنظام التخصيص المباشر لشهر فبراير، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير، وحتى 15 فبراير الجاري.

وقال أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر، وجاءت كتالي:

قطعة أرض رقم (٦٨أ) بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول بمساحة ٢٤٩١٧ متر مربع، بنشاط تجاري، بسعر تقديري ٢٦٩١٥ جنيه للمتر.

وبحسب ما جاء في بيان الجهاز، فأن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي+دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الأمامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).

قطعة ارض رقم (٦٨ب) بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول، بمساحة (٢٤٩١٧ متر مربع) بنشاط تجاري، بسعر تقديري ٢٦٩١٥ جنيه للمتر.

وتتراوح مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي+دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الامامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.