مدير تعليم دشنا يجتمع بموجهي الإدارة استعدادا للفصل الدراسي الثاني

عقد طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اجتماعا مع موجهي المواد والأنشطة التربوية لمناقشة الاستعداد لبدء النصف الدراسي الثاني بحضور سراج أمدح وكيل الإدارة وعبد الحميد عبده مدير قسم المتابعة .

وشدد “نور الدين” على ضرورة متابعة المدارس فنيا والالتزام باللوائح المنظمة وإقتصار التعديلات في خطوط السير للظروف الطارئة بجانب تجميع خطوط السير للموجهين بكل مادة للإدارة التعليمية تمهيدا لتسليمها للمديرية.

وأضاف ان الأنشطة التربوية لها دور هام في بناء شخصية الطالب بالمدرسة مشددا على ضرورة المشاركة في كافة المسابقات المحلية الوزارية، موضحا ان الإدارة التعليمية ستشكل لجان للمرور على المدارس ومتابعة الموقف .

جدير بالذكر أن مدير عام تعليمية دشنا يعقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة القطاعات بالإدارة التعليمية استعدادا للنصف الدراسي الثاني.