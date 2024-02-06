الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تشغيل خطوط نقل من جامعة جنوب الوادي إلى الجامعة الأهلية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

وجه الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فريق العمل بالجامعة الأهلية،  باتخاذ اللازم نحو تسيير سيارات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الأم لجامعة جنوب الوادي الاهلية.  

ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة لتحديد سياسة القبول وآليات العمل بمختلف البرامج بالجامعة الاهلية للعام الجامعي القادم . 

وتابع رئيس الجامعة معدلات الإنجاز في تجهيزات المكتبة ووجه بتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال كافة المتطلبات وتوفير خدمات الرعاية الطبية للطلاب . 

رئيس الجامعة

كما وجه رئيس الجامعة بتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة الاهلية لتقديم افضل الخدمات وفقا لأحدث الممارسات الإدارية.

وكلف رئيس الجامعة مركز ضمان الجودة بعمل تقرير متكامل لتقييم العملية التعليمية و الإدارية بمختلف مكوناتها وفقا للقواعد المتبعة وتابع رئيس الجامعة مدى جاهزية خطط تامين المنشآت وتوفير اعلى مستويات الامن و السلامة للممتلكات العامة و الخاصة.

وعقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء،  بمقر جامعة جنوب الوادي الاهلية لمناقشة الاستعدادات للعملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي الاهلية خلال الفصل الدراسي الثاني.

 حضر الاجتماع،  منسقي برامج الجامعة الاهلية ومسؤولي مركز المعلومات و الجودة و الجهاز الإداري وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الانتهاء من اعلان الجداول الدراسية لمختلف البرامج الدراسية للفصل الدراسي الثاني و الانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس .

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