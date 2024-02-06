الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الإفتاء تطلق صفحة إلكترونية عن فلسطين .. تجسيد لالتزام مصر بدعم غزة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن إطلاق صفحة إلكترونية متخصصة بالقضية الفلسطينية بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- لدعم القضية الفلسطينية بكل الإمكانات المتاحة خاصة في إطار الاستفادة من التطور التقني والتفوق الإعلامي لـ"بوابة دار الإفتاء المصرية".

 

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وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها الصادر اليوم أن هذه الخطوة التي تأتي مواكبةً لذكرى الإسراء والمعراج، وتذكيرًا بمسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تُمثل تجسيدًا لالتزام مصر العميق بدعم فلسطين وشعبها، مستخدمةً في ذلك أحدث الوسائل التقنية والمنابر الإعلامية.

مواكبة لذكرى الإسراء والمعراج

دار الإفتاء المصرية

وشددت الدار في بيانها على أن هذه المبادرة الطموح التي تأتي مواكبةً لذكرى الإسراء والمعراج العطرة، ليست مجرد صفحة إلكترونية نمطية، بل هي مبادرة تُمثل تجسيدًا حّيًا لالتزامنا جميعًا نحو قضية فلسطين العادلة، معززةً هذا الدعم بالأدوات التقنية والإعلامية لضمان وصول رسالتها إلى العالم أجمع.
وأشارت الدار إلى أن هذه الصفحة بمحتواها الغني والفريد تسعى لنشر كل ما يتعلق بواجبنا تجاه القضية الفلسطينية، كما تحتوي على نماذج من الفتاوى المعتمدة الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردًّا على الأسئلة الواردة من أرض فلسطين الحبيبة وفتاوى في بعض الأحكام المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت الدار أنها تهدف إلى زيادة وعي المسلمين من خلال هذه الصفحة الجديدة وعن طريق أقسامها المتعددة، فضلًا عن بيان أهم المعالم الدينية في فلسطين من خلال قسم "اعرف فلسطين"، كما خصصت الصفحة قسمًا لذكر "التاريخ والفتوحات" التي حدثت في أرض فلسطين، كما تم عمل قسم خاص للتذكير بـ"أنبياء وصحابة دفنوا في فلسطين"، وكذلك قسم "علماء فلسطين"، بالإضافة إلى قسم "المعرض" فإنه يوجد به عدد من الفيديوهات التي تحتوي على أدعية لإخواننا في فلسطين وأدعية لنصرة المسجد الأقصى المبارك.
الرابط الخاص بصفحة القضية الفلسطينية:
https://palestine.dar-alifta.org/

الجريدة الورقية