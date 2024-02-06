المشدد 10 سنوات لسائق قتل عامل في مشاجرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، سائقا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت والده، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات بينهم بإحدى قرى مركز أبو كبير.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «أحمد. ح. أ» 22 عاما، سائق، ووالده « حسن» 66 عاما بالمعاش، والمقيمان بإحدى قرى مركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهما بقتل المجني عليه «إبراهيم. م. الـ » عامل، ومقيم بذات الناحية، بسبب خلافات بينهم.

وبالفحص وبحسب أقوال والد المجني عليه، بأنه علم بإصابة نجله المتوفي إلى رحمة مولاه، وباستبيان الأمر أبصر نجله مُلقى على الارض منغمرا في دمائه، وبسؤال نجله عمن أحدث إصابته قرر أن المتهم الثاني دفعه أرضا، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً أداة «عصا خشبية»، وكال له عدة ضربات استقرت إحداها برأسه وخلفية عنقه.

وتبين من التحريات بأنه ععلى أثر خلافات بين المجني عليه والمتهمين، نشب بينهم مشاجرة قام خلالها المتهم الأول بالتعدي عليه مستخدماً عصا خشبية، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، بأن قتلا المجني عليه عمداً دون سبق إصرار أو ترصد، مستخدمين أداة « عصا خشبية »، بأن دفعه المتهم الثاني أرضاً فكال له المتهم الأول عدة ضربات، استقرت إحداها بالمنطقة الخلفية للعنق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.