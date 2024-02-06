أسباب جمع المصاحف القديمة في الرياض

جمع المصاحف القديمة.. في خطوة جديدة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للحفاظ على كتاب الله تعالى "المصحف الشريف"، أعلنت عن فرص تطوعية لجمع المصاحف القديمة.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، هدفها جمع المصاحف القديمة من المساجد والجوامع بالعاصمة السعودية "الرياض"، وإعادة الاستفادة منها، بالتعاون مع مركز العناية بالمصاحف المستعملة، مشيرة إلى أن وجود معايير للتطوع بهذا العمل، حيث تستهدف المتطوعين والمتطوعات بداية من عمر 18 سنة فأكثر، للعمل بمعدل 8 ساعات يوميًا.

ووفق وسائل الإعلام السعودية، فإن جمع المصاحف القديمة يأتي في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بجميع الخدمات.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيديو | "للمتطوعين والمتطوعات من عمر 18 فأعلى"..<br><br>الشؤون الإسلامية تطلق فرصة تطوعية لجمع المصاحف القديمة من مساجد الرياض <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الإخبارية</a> <a href="https://t.co/wKWQPnH3IB">pic.twitter.com/wKWQPnH3IB</a></p>— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) <a href="https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1754816771670843715?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وفي سياق أخر للحفاظ على كتاب الله، كانت قد أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين برنامج «صحح تلاوتك» في المسجد النبوي، وذلك عبر منصة التعليم عن بعد، ويهدف البرنامج إلى مساعدة طلاب العلم، وتحسين تلاوة طلاب العلم للقرآن الكريم ووصولهم إلى مرحلة الإتقان والتجويد، ويأتي البرنامج ضمن الرسالة العلمية للهيئة.