رئيس مياه القناة: انطلاق حملات غسيل شبكات مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي انطلاق حملات غسيل شبكات مياه الشرب في جميع قري ومراكز ومناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وذلك ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقع، لافتا الي متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات من المدارس والمقاهي ودار العبادة والمنازل وتحليلها وتقديم بيان إحصائي بها أول بأول.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة تمكنوا خلال الساعات الماضية من إصلاح عدة أعطال وكسور مفاجئة في شبكات المياه في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، منها أصلاح كسر 4 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح كسر 4 بوصة المغذي لمنطقة المقابر بالقنطرة، وإصلاح كسر مفاجئ أيضا في خط 300 ملي بمنطقة المثلث، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق.