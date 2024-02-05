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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد عدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل

المهندس محمد عيسى
المهندس محمد عيسى

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عدد من مواقع الشركة لمتابعة انتظام وسير العمل، حيث تفقد محطة اليسر لتحلية المياه، ومحطة معالجه الصرف الصحي الثلاثية بالغردقة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة في التعامل مع الأخطار المتعلقة بأجهزة حقن الكلور.

 المهندس محمد عيسى

وشدد عيسي، على ضرورة التدريب المستمر للعاملين في مواقع العمل، علاوة على ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة.

 المهندس محمد عيسى


وطالب  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وصول المياه للمواطنين مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والالتزام بالمواصفات الصحية القياسية مع الاستمرارية في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظ.

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