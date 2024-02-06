تكليف جمال بدر قائما بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتور جمال جمال عبدالرؤف بدر الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بالجامعة، للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور جمال بدر على مهام عمله الجديد، متمنياً له ‏المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث، والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي.

جدير بالذكر؛ إن الدكتور جمال بدر تم تصنيفه رقم (1) في مصر في مجال المناعة، ورقم (2) في إفريقيا طبقاً لتصنيف Index‏ AD Scientific‏ لسنة 2022؛ كما تم تصنيفه ضمن أفضل %2 من العلماء على مستوى العالم طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد العام 2020، كما حاز على عضوية مجلس البحوث الأساسية بأكاديمية البحث العلمي بقرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام2021، وحصل على عدة جوائز من ضمنها؛ جائزة أفضل باحث عربي متميز لعام 2018 من اتحاد الجامعات العربية فبراير 2019، وجائزة كلية العلوم للبحث العلمي ذو أعلى معامل تأثير للعام 2017، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاساسية (العلوم البيولوجية للعام 2012 مارس 2009م، وجائزة من جامعة أسيوط للتفوق والتميز العلمي فى ديسمبر 2007م، وجائزة أفضل عرض شفوي لمنحة ما بعد الدكتوراه في المؤتمر السنوي العاشر لـ CHUM، جامعة مونتريال بكندا.