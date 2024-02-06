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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سبب انقطاع المياه المفاجئ عن قرى شبين القناطر

قطع المياه
قطع المياه

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، عن سبب انقطاع المياه عن قرى القشيش والحزانية والعطارة وشرق نوى مركز شبين القناطر، مؤكدة أن الانقطاع بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 800 مم المغذى لتلك القرى.

وأكدت الشركة، على توفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلًا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فأنه تم الدفع بفر ق العمل الفنى لإصلاح العطل، والعمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

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