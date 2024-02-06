يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا

الكثير من مشجعين كرة القدم يبحثوا عن متى موعد مباراة الاردن وكوريا كاس اسيا 2024، حيث انه من المقرر أن يخوض المنتخبين مبارياة اليوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024، في نصف نهائي البطولة، وعلى ان يخوض منتخب الأردن مباراته الفاصلة في نصف نهائي البطولة امام نظيرة منتخب كوريا الجنوبية، ومن موقعنا بوابة الوفد سوف نتعرف على موعد المباراة، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا

ووضعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والكويت والإمارات وواصل المنتخب الأردني نجاحاته بتعادل سلبي في افتتاح المجموعة أمام كوريا الجنوبية قبل الفوز على الكويت والتعادل مع الإمارات قبل أن تتوقف مغامرته بالخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح.

وبعد 20 عاماً منذ نسخة 2004 التي أقيمت في الصين، مجددا وجد المنتخب الأردني نفسه أمام كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة برفقة البحرين وماليزيا.

بدأ الأردن البطولة بفوز كبير على ماليزيا قبل أن يكون على مقربة من فوزه الأول بتاريخه على كوريا الجنوبية عندما تقدم بهدف بارك يونغ-وو في مرماه لكن جزائية سون هيونغ مين عدلت النتيجة ليتقدم الأردن مجددا بهدف يزن النعيمات وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة تعادل الكوريون بهدف عكسي سجل عن طريق يزن العرب.

وتواجه المنتخبان في 4 مباريات خارج إطار بطولة كأس آسيا، فاز المنتخب الكوري الجنوبي في 3 منها وتعادل في واحدة.

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كانت الأولى ضمن تصفيات كأس العالم 2010 وانتهت بهدفي بارك جي سونغ ومثلها لحسن عبدالفتاح بينما في لقاء الإياب في عمان الأردنية، فاز المنتخب الكوري الجنوبي بهدف بارك تشو يونغ.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا

القنوات التي ستنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم تشمل SSC1 HD beIN ASIAN CUP 1 أبوظبي الرياضية الآسيوية Alrabiaa Sport HD في هذه المباراة يفتقد المنتخب الأردني لخدمات المدافع سالم العجالين والمهاجم على علوان اللذين يغيبان بسبب تراكم الإنذارات ومع ذلك فإن المنتخب الأردني لن يستسلم حيث يعتمد على خبرة وإصرار المدرب المغربي حسين عموتة يسعى المنتخب إلى تحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد من خلال الوصول إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023-2024 المقامة في قطر.

تردد قناة الكأس اكسترا الجديد

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خطوات استقبال قناة الكأس اكسترا

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