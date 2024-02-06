19 برنامجًا مشتركًا بين جامعة القاهرة الدولية وإيست لندن

وقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة إيست لندن، لإنشاء درجات علمية مزدوجة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمي للتدريس بجامعة القاهرة الدولية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في إطار استراتيجية جامعة القاهرة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن اتفاقية التعاون، استضافة 19 برنامجًا دوليًا بالتعاون بين جامعة إيست لندن، يكون مقرها الفرع الدولي للجامعة في تخصصات الاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل، والبنوك، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في مجالات الأمن السسيبراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والميكنة وأنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد، ويمنح البرنامج شهادة دولية من جامعة إيست لندن، ومن المُقرر أن يبدأ البرنامج اعتبارا من سبتمبر 2024.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سياسة الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل منظومة التعليم العالي المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة عالميًا، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية الدولية لمصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة إيست لندن يهدف إلى إنشاء وتطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات والتي تلبي احتياجات الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي للمهارات والكفاءات المهنية الوطنية والدولية للطلاب، وهو يُعد حلقة من حلقات التعاون الدولي لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على اتباع سياسة فتح الأبواب والعقول، والتفاعل مع أنظمة تعليمية متنوعة من مختلف حضارات وثقافات العالم نظرًا للمساحات المشتركة من طرق التفكير بين جامعة القاهرة والجامعات العالمية الكبرى.

وقال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة إيست لندن يتوافق مع استراتيجية الجامعة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة للتدريس بالفرع الدولي للجامعة.

شرح مشروع جامعة القاهرة الدولية

وقدم الدكتور محمد العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، شرحًا تفصيليًا لإطلاع الوفد على مشروع جامعة القاهرة الدولية والإمكانيات المزود بها، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يضم 18 برنامجًا دراسيًا، بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة ومعتمدة دوليًا، لافتًا إلى الجهود التي قامت بها الجامعة لتعزيز التعاون الدولي خاصة مع دول (اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها)، وتدشين برامج دراسية حديثة تُلبي احتياجات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت والطاقة الجديدة والمتجددة، ريادة الأعمال.

وعبرت البروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، عن سعادتها بالانتقال بالتعاون مع الجامعات المصرية لمستوى أكبر، وتوقيع مزيد من اتفاقات الشراكة مع الجامعات المصرية، مشيرة إلى تركيز جامعة إيست لندن في البرامج التي تقدمها على البرامج الدراسية التي يحتاجها المستقبل وتؤهل الخريجين لخدمة مُتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومدهم بالمهارات التي تجعلهم قادرين على دفع وتنمية اقتصاد بلادهم.

وأعرب الدكتور حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي لجامعة ايست لندن، عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يمثل تعاونًا في برامج دراسية حيوية للمستقبل، ويؤهل الطلاب ويكسبهم مهارات وخبرات علمية تؤهلهم لسوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، لخدمة الاقتصاد.

حضر توقيع بروتوكول التعاون الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشئون الأكاديمية بالفرع الدولي، والدكتورة هبه نوح مستشار رئيس جامعة القاهرة للشئون الإدارية بالفرع الدولي، والدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة، والدكتورة حنان حسين عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هايدي بيومي مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة القاهرة، والبروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة ايست لندن، والدكتور حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، والوفد المرافق لهم.