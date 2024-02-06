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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بـ4 كليات في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت كليات جامعة القاهرة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات؛ بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد. 

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ببدء التصحيح عقب انتهاء كل امتحان. 

وأعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ على أن يتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة 

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

وأنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات  الفصل الدراسي الأول يوم  الأربعاء 24 يناير وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة من رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

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