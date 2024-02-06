مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

تحت شعار "لا شيء مستحيل"، يدخل منتخب الأردن، الذي صنع التاريخ بالفعل عندما وصل للدور نصف النهائي في كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، مواجهة كوريا الجنوبية من أجل تحقيق إنجاز لا يضاهى للكرة الأردنية بالوصول للنهائي.

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لم يتوقع المنتخب الأردني أن يُجمع مجدداً بأول خصم واجهه في كأس آسيا بتاريخه قبل 20 عاماً، عندما افتتح المجموعة الثانية بمنازلة كوريا الجنوبية.

ويلعب الطرفان مواجهة ثالثة بينهما في البطولة الكبرى بتاريخيهما في كأس آسيا على أرضية ملعب أحمد بن علي يوم الثلاثاء ليخوض المتأهل النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من مباراة قطر وإيران.

وبعد تصفيات طويلة على مدار شهرين، سبتمبر 2003 إلى نوفمبر من العام نفسه، خطف المنتخب الأردني وصافة الرابعة خلف إيران متفوقا على لبنان وكوريا الشمالية، ليسجل تأهله الأول إلى أكبر بطولات القارة.

وكان الأردن نجح في الوصول لدور الثمانية بعد فوز مثير في اللحظات الأخيرة على منتخب العراق في مباراة دور الـ16 بنتيجة 3-2.

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وقبلها نجح النشامى في التأهل من دور المجموعات كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما جاء ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب المنتخب الكوري الجنوبي وصيف المجموعة بـ5 نقاط والذي تعادل معه 2-2، ومنتخب البحرين المتصدر بـ6 نقاط.

متى موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 هو يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على استاد استاد أحمد بن علي وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط ويمكنك مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف النهائي على قناة beIN Sports، بالإضافة إلى قناة الكأس إكسترا 1 بتعليق أحمد الطيب.