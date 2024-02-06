للدايت.. طريقة عمل دجاج بالفرن مع الخضار الصحي

يبحث متابعو الدايت على وصفات سريعة ولذيذة، لا تستغرق وقتًا طويلًا لإعدادها، كما تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، دون أن تكسب سعرات حرارية عالية، ولذلك نقدم لك طريقة عمل دجاج بالفرن مع الخضار.

طريقة عمل دجاج بالفرن مع خضار

المقادير

- البازيلاء : نصف كوب

- الجزر : نصف كوب (مقطع مكعبات)

- الكوسا : كوب (مقطعة مكعبات)

- طماطم : كوب (مقطعة مكعبات)

- الفلفل الأخضر : قرن (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- عصير طماطم : 2 حبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- مرق دجاج : 3 اكواب

- حبهان : 3 حبات

- القرنفل : 3 حبات

- القرفة : عود

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي جميع الخضراوات في صينية فرن ووزعي فوقها قطع الدجاج.

صُبي عصير الطماطم، ومرق الدجاج، فوق المكونات في الصينية.

تبلي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، والهيل، والقرنفل، وعود القرفة.

غطّي الصينية بورق القصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تمام النضج.

ارفعي ورق القصدير، وحمري الوجه لحوالي 5 دقائق، وقدمي الصينية ساخنة.