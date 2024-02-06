في عيد ميلاده الـ39 .. كريستيانو رونالدو عاد للتألق مع النصر

قبل حوالي ١٣ شهر آثار النجم البرتغالي الاسطوري كريستيانو رونالدو الكثير من علامات التعجب عندما قرر تغيير مسار مشواره الكروي والانتقال من الدوري الأنجليزي ونادي مانشيستر يونايتد الى الدوري السعودي و العالمي النصر .

قرار كريستيانو رونالدو ورغم ان الكثيرين ربطوه بتقدمه في العمر ووصوله إلى ٣٨ سنة و اقتصار على رغبته في الحصول على الكثير من الأموال في الدوري السعودي الا ان وبعد مرور عام على انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي و احتفاله مساء الاثنين الخامس من فبراير بعيد ميلاده التاسع والثلاثين اثبت رونالدو ان اختياره للدوري السعودي كان قرارا مفيدا له من الناحية الفنية وأعاده مجددا الى الواجهة والكفاءة الفنية في توقيت بالغ الأهمية وقبل خوضه نهائيات اليورو في شهر يونيو المقبل في ألمانيا مع المنتخب البرتغالي .

ارقام كريستيانو رونالدو في عام كامل مع النصر السعودي تؤكد ان رونالدو حقق خلال هذا العام ثاني افضل أرقامه التهديفية بعد تجاوزه عامه الثلاثين حيث حقق وهو يبلغ ٣١ عام افضل أرقامه التهديفية مع نادي ريال مدريد حيث سجل وهو في عامه الحادي والثلاثين مع ريال مدريد ٥٨ هدفا و ١٥ تمريرة حاسمة بمجموع ٧٣ مساهمة تهديفية فيما كان هذا العام مع النصر السعودي هو ثاني افضل أعوام كريستيانو رونالدو حيث نجح في تقديم ٧٢ مساهمة تهديفية مع العالمي من خلال ٥٦ هدف و ١٦ تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات .

رونالدو بلغ مع النصر الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا وهي البطولة التي يسعى النصر لاستعادتها ليشارك في كأس العالم للأندية مجددا بعدما كان أول نادي سعودي شارك في البطولة العالمية في نسختها الاولى في البرازيل عام ٢٠٠٠ عندما كانت تنظم بمشاركة ثمانية اندية .