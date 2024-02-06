تعرف..ماذا قال جوميز لثنائي الزمالك الجديد

على هامش المران

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

و قام المدير بمتابعة الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.