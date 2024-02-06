صحة سوهاج تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تواصلك مفتاح نجاحك"

في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي رفع كفاءة وتدريب الكوادر الإدارية والفنية بالإدارات المعنية بالتواصل مع الجمهور، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج وحسن مدين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة، تنظم مديرية الصحة بسوهاج ورشة عمل تحت عنوان " تواصلك مفتاح نجاحك" والمنعقدة علي مدار 4 أيام و ذلك لرفع كفاءة العاملين بإدارة خدمة المواطنين وعدد من الإدارات الأخري التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر .

و حاضر بالدورة هدي أحمد مسئول التدريب بإدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة وشرين نعيم وعمر خالد و ايهاب ابراهيم ومصطفي رمضان مدربين بوزارة الصحة.

حيث ناقشت الورشة برنامج تنمية قدرات العاملين في مجال خدمة المواطنين، برنامج التخطيط الإستراتيجي والتفكير، برنامج القيادة والإشراف والتنظيم الإداري وبرنامج الإستبيان والتقيم .

و من جانبه أوضح الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الهدف من تلك الفعاليات هو تنمية قدرات العاملين بإدارة خدمة المواطنين و الإدارات المعنية بالتواصل مع المواطنين و صقل مهارات التواصل والإتصال لدي الكوادر الإدارية بتلك الإدارات و كذلك كيفية إدارة الوقت و العمل الجمعي وغيرها من الأعمال المتخصصة .