طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، علي توفير المزيد من السلع بالأسواق ، والمجمعات الإستهلاكية ، وفتح منافذ جديدة خاصة بالقرى على مستوى مراكز المحافظة ، تحقيقاً للوفرة والإتاحة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ، ومختلف الجهات الرقابية ، بضرورة التواجد الميداني بشكل مستمر ، لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال من تسول له نفسه احتكار ، أو إخفاء السلع عن المواطنين ، تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة ، على مدار الأسبوع الماضي ، بسعر 100جنيه للكرتونة ، تضم ( ٢ ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاي )، ففي مركز ومدينة المنيا تم توزيع 18 ألف كرتونة مواد غذائية .

حيث تم التوزيع بمنافذ قرى ، ( نزلة حسين ـ صفط اللبن ـ طوه ـ صفط الخمارـ بنى محمد سلطان ـ بنى احمد الغربية ـ تله ـ حي جنوب ووسط المدينة) ، وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تم توزيع 37 ألف كرتونة سلع غذائية منها ، 32 ألف كرتونة جاء توزيعها ، بواقع 23 ألف بجميع شوارع وأحياء مدينة ملوى ، و9 آلاف كرتونة غذائية بنطاق قرى المركز، و5000 كرتونة بمناطق ( جامع الاقطم - الفاروقي- الشيخ ناصر - الملكية البحرية - غرب البلد).

وفى مركز ومدينة ديرمواس، طرحت الوحدة المحلية سلع مدعمة ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، من خلال القوافل المتنقلة ، حيث تم توزيع6600 كرتونة مواد غذائية منها ، 1600 كرتونة بالمناطق ذات الكثافة السكانية بالمدينة، و5000 كرتونة بالمجالس القروية الخمسة ، ( بني حرام - دلجا - البدرمان - كفر خزام - تل بني عمران) ، بواقع 1000 كرتونة بكل مجلس قروي ، مع مراعاة العدالة في التوزيع ، ووصول السلع المدعمة الي كافة العزب والنجوع ، فضلاً عن توزيع 500 اسطوانة بوتاجاز بقرية الناصرية.

وفى ذات السياق، استكملت الوحدات المحلية لمراكز، ( سمالوط ـ مطاى –بنى مزار) شمال المنيا ، توزيع السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز المدعمة ، حيث تم توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية ، بمنفذ الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط ، كما تم فتح منفذين بقريتى (المودة ـ الجندية)، إلى جانب المرور على المنافذ بقرية أبوجرج بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، بالإضافة ، إلى توزيع 1000 أسطوانة بوتاجاز ، بقرية بنى عمار احدى قرى مركز ومدينة مطاي.