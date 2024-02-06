87.61% نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 87.61%، والذي أكد أن عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ141 ألفا و 477 طالب وطالبة؛ حضر منهم 140 ألفا و921 طالبا وطالبة، ونجح 123 ألفا و 465 طالب وطالبة.

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وأشار المحافظ إلى نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي للنظام المهني بلغت 99.54 %، حيث تقدم لأداء الإمتحان 1152 طالبا وطالبة، حضر منهم 1093، ونجح 1088 طالبا وطالبة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن نسبة النجاح لطلاب الصم بلغت 100%، حيث تقدم لأداء الإمتحان 71 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الشرقية بلغ 142 ألفا و711 طالبا وطالبة؛ حضر منهم 142 ألفا و 69 طالب وطالبة، نجح منهم 124 ألفا و 635 طالب وطالبة، وبلغت بنسبة النجاح العامة 87.71٪.