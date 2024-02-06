ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الثلاثاء نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 2023 / 2024.

وحصلت الوفد على أسماء الطلاب الأوائل وهم : مريم عبد السلام محمود مدرسة المحاميد بحرى الإعدادية أرمنت، مهند محمد عبد الكريم مدرسة المطاعنة الإعدادية، غيداء أحمد محمد مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، ياسمين على أحمد مدرسة ام المؤمنين الإعدادية المشتركة، إسراء محمود أحمد مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، فاطمة حسين سيد مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، شيماء أحمد مصطفى مدرسة البياضية الإعدادية للبنات، يوسف أحمد عبيد مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، بسنت أبو بكر نافع مدرسة الدقيرة الإعدادية، عبد الرحمن أحمد أبو الحسن مدرسة حاجر كومير الإعدادية، فارس محمد عاشور مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بالنمسا، آية عبد السلام طايع مدرسة الدقيرة الإعدادية، جوى مدحت رشدى مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، تقى محمود بركات مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات، فيبى شايب فوزى، مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، شيماء عبد السلام محمد مدرسة الديمقراط الاعدادية المشتركة، ميادة محمد عبد الدايم مدرسة المساوية الإعدادية، على محمد على مدرسة على العديسى الاعدادية، فاطمة احمد شعبان مدرسة المعلا الاعدادية ، معتصم مطر مغربى مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة، رضوان إبراهيم عبد الستار مدرسة حاجر كومير الإعدادية، محمد بغدادى احمد مجمع المريس تعليم أساسى، يوسف رياض درياس مدرسة العضايمة الاعدادية تعليم أساسى، سمر محمد محمود مدرسة الدقيرة الإعدادية.



وهنئ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.