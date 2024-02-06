الزراعة تستخدم الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحول الرقمي يجب أن يتداخل في قطاعات الدولة كافة، مؤكدًا أهمية هذا التحول.

وتم البدء بتطوير "كارت الفلاح" لتحقيق حوكمة صحيحة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حصر المحاصيل الزراعية

وفي سياق آخر، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل الزراعية، وهذا الأمر كان يتم يدويًا في السابق.

كما يتم استخدام تطبيقات الإرشاد الزراعي الرقمي للتواصل مع الفلاحين والمزارعين، ويُعتبر "كارت الفلاح" ملفًا يمكن إضافة معلومات متعددة إليه لتسهيل التعامل مع المزارعين.

ويشهد الحجر الزراعي تحولًا رقميًا فيما يتعلق بالتصديرات.

وهناك جهود مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الري، حيث يتم العمل كوزارة واحدة.



وتجتمع لجنة تنسيقية بين الوزارتين شهريًا لمناقشة الموضوعات المشتركة، ويُؤكد الوزير أن الحكومة الحالية تعمل بتنسيق وتعاون وليس في جزر منعزلة.