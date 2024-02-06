الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

برعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، عقد بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الاجتماع الختامي لجلسات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل للدورة العاشرة على التوالي.



ويأتي تجديد الاعتماد في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة اعتماد المعامل، والوصول إلى الحد الأقصى من الاحترافية والدقة والحيادية في التحليل وإصدار الشهادات حرصًا على الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمانا لكل أطراف منظومة تداول خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة.



وأشاد ممثل جهة الاعتماد السيد برادلي ريشو وهو إحدى الشخصيات البارزة باللجنة العليا لمجلس الاعتماد الأمريكي للمعامل وله باع كبير في العمل مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الفاو أشاد بالأداء الفني والإداري للعاملين بالمركز الإقليمي والأعلاف.



‏وأكد الدكتور محمد الشربينى مدير الجودة بالمركز الإقليمي أن التحكيم الذي تم هذا العام كان من الدقة والاحترافية بحيث غطى منظومة العمل بالكامل وأثبت خلاله العاملون بالمركز الإقليمي قدرتهم على الحفاظ على مستوى الأداء بالمعامل وتحديث إمكانياتها على أكمل وجه.



وصرح الدكتور أحمد العكازي أن المركز الإقليمي، ومنذ ما يربو على العشرين عاما يحرص علي جودة الأداء ليكون جزءا من رؤيته ورسالته في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتشجيع صناعة الأعلاف وخدمة البحث العلمي.