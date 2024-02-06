محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأولي بالرعاية

شهد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإحتفال الذي نظمته قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، للأسر الأولي بالرعاية، من محافظات" كفر الشيخ والإسكندرية والغربية والبحيرة"، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية.

قال المحافظ، إن الحفل يعكس المسؤولية المجتمعية النابعة من الدور الريادي الوطني التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم ولتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء.

وأكد نورالدين، روح التعاون البناء والمستمر بين محافظة كفرالشيخ والمنطقة الشمالية العسكرية، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة ووقوفها بجانب أبناء محافظة كفرالشيخ واستمرار دعمها في العمل العام ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس المواطن البسيط وتحقق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.

وأعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري.