الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يفوز على نادى الجيش

طائرة المقاولون
طائرة المقاولون

أنتصر لفريق المقاولون العرب لتحت 13 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي الجيش بنتيجة   ٢ / ١ في إطار بطولة منطقة القاهرة.  

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المقاولون العرب يفوز على المحلة بثنائية ودياً

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المقاولون العرب يواجه المحلة غدا استعدادا للدوري


المدير  الفني / أحمد جوده، مدرب الفريق كابتن/ مصطفي  راضي ، إداري ك حسام الدين محمد.
 


المقاولون العرب يهزم الصفوة
 

على ملاعب نادي المقاولون العرب الرياضي، فاز فريق الدرجة الأولى رجال لكرة اليد على فريق نادي الصفوة في إطار فعاليات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد ٢٢ / ١٩.
مدير فني ك / عادل محمود 
مدرب الفريق إسلام صابر
مدرب حراس المرمى الكابتن محمد محرم(كاريكا)  
مدير إدارى كابتن عرفة فاروق 
أخصائي إصابات كابتن سامح بدوي.
 

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المقاولون العرب يفوز على المحلة بثنائية ودياً
الجريدة الورقية