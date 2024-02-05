الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يفوز على المحلة بثنائية ودياً

مباراة المقاولون
مباراة المقاولون وغزل المحلة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم خلال معسكر المقاولون بالإسماعيلية. 

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المقاولون العرب يواجه المحلة غدا استعدادا للدوري


وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة الودية والتواجد في معسكر الفريق على مدار اليوم وعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني واللاعبين بعد اللقاء لتحفيزهم قبل عودة المنافسات في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة محمد عودة واللاعبين لتقديم نتائج جيدة تليق باسم المقاولون العرب. 
أحرز هدفي المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر وحرص محمد عودة المدير الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين وتطبيق فكره الفني قبل استئناف مسابقة الدوري. 
ويخوض المقاولون تجربة ودية جديدة بعد غد الأربعاء أمام فريق نادي زد في إطار التجهيز لمباريات الدوري.

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