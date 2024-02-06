خبير اقتصادي عن انخفاض أسعار الذهب: "فقد جاذبيته بس منحلمش كتير"

قال الخبير الاقتصادي، عبد الله فراج، إن وضع الذهب في مصر مختلف عن وضعه في الأسواق العالمية، حيث يتوقف على العرض والطلب، ولكن الوضع مختلف في السوق المصري، لأن العرض والطلب ليس المتحكم الوحيد، في ظل لجوء الكثيرين للذهب للتحوط من الجنيه المصري.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على شاشة "أزهري"، أن ارتفاع الجنيه المصري ربما تعود بهبوط أسعار الذهب مرة أخرى، والذهب ربما يفقد جاذبيته خلال الفترة المقبلة، مضيفًا:"ولكن منحلمش كتير بانهيار الأسعار، لأن انخفاض الجنيه بحاجة للسيطرة بشكل أكبر على الدولار، وخاصة في السوق السوداء".

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن القطاع العقاري يشهد ارتفاعات قوية وكبيرة.