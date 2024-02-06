عاجل
البث المباشر لمشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية
الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شبكة تجسس روسية بمواقع هامة داخل الحكومة الأوكرانية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في الاستخبارات قالت إنهم يعملون سرًّا ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.

وأفادت كييف إنه تم القبض على المشتبه بهم وهم ينقلون معلومات إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي حول مواقع عسكرية أوكرانية وتحصيناتها الدفاعية وبيانات شخصية ومنشآت استراتيجية للطاقة.

وأعلنت الاستخبارات الأوكرانية في بيان الثلاثاء: "قام جهاز الأمن الأوكراني بتحييد شبكة عملاء قوية يديرها جهاز مكافحة التجسس العسكري التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي وكانت تعمل في أوكرانيا".

وقال المدعي العام إن الموظفين الخمسة - هم موظفون سابقون في استخبارات الدفاع الأوكرانية ووحدات الاستخبارات الأجنبية فيها بالإضافة إلى موظف حالي في الجهاز - أوقفوا للاشتباه في تورطهم بالخيانة.

وأضاف المدعي العام: "نقل المشتبه بهم معلومات استخباراتية حول قوات الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية إلى ممثلي الأجهزة الاستخباراتية للدولة المعتدية".

ونشرت الاستخبارات الأوكرانية صورًا للرجال أثناء توقيفهم مع إخفاء وجوههم، على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار المدعي العام في كييف إلى أن الشبكة نقلت أيضًا معلومات عن حواجز دفاعية قرب مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود ومعلومات عن تحركات القوات الأوكرانية ومركباتها.

وسبق أن ألقت أوكرانيا القبض على العديد من الأفراد الذين قالت إنهم جواسيس روس سريين أو إنهم نقلوا معلومات استراتيجية إلى عملاء روس منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

مواد متعلقة

بشير عبدالفتاح: روسيا قابلت الضربات الأمريكية ضد فصائل إيرانية برفض واستياء

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن ضربة القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك

روسيا تدين الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيًا

روسيا: إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد
الجريدة الورقية