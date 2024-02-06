جامعة كفر الشيخ التاسع محلياً و33 أفريقياً و 1458 عالمياً

في التصنيف الأسباني " ويبومتركس نسخة يناير 2024"

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الثلاثاء ، تقدم الجامعة عالمياً من التصنيف العام للتصنيف الأسباني " ويبومتركس نسخة يناير 2024" ، حيث جاءت الجامعة فى المركز التاسع على مستوى الجامعات الحكومية المصرية والمركز "33" أفريقياً وجاءت فى المركز "1458" عالمياً حيث ضم التصنيف 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم.

و تصنيف ويبومتركس العام تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، ويصدر بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية.

كما تعتمد المنهجية في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار “Google scholar”، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.