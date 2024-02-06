ضبط تجار حشيش بحوزتهم بضاعة بـ2,5 مليون جنيه في الشرقية

فى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (عدد 345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34,500 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,415,000 جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك استكمالا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

