محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتائج الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة، عن رابط الاستعلام عن النتيجة.

من ناحية أخرى كان وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد عثمان، تفقد اليوم أعمال تدريب المعلمين الجدد المنعقد بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بإدارة الأقصر التعليمية، بحضور سحر عبد الحارس مهدي مدير إدارة التدريب بالمديرية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم.

ويستهدف التدريب 187 معلماً من المعلمين الجدد، والذين سيشغلون وظيفة معلم فصل، كما يستمر التدريب لمدة 4 أيام.

وخلال لقائه قال خالد للمتدربين " إنكم تحملون أسمى رسالة إنسانية، وإلا فأي شرف يضاهي شرف تربية النشء وتعليمهم، بأيديكم سيخرج جيلاً واعياً محباً لوطنه غيوراً عليه".

وأضاف خالد " ستعملون بالمرحلة الإبتدائية، لذا أوصيكم بحسن رعاية هؤلاء الأطفال؛ فأنتم أول من سيتعاملون معه في أول التحاق لهم بالمدارس ودور العلم".

وفي الختام تم تقديم ساعة تذكارية لوكيل تعليم الأقصر مقدمة من إدارة التدريب تعبيراً عن امتنانهم له لدعمه العملية التعليمية بالأقصر.