قرار جديد من كولر في الأهلي

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قراراً بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

واستثنى عناصر الفريق الدوليين من الراحة غدا ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع لاعبو الفريق الأول الدوليون، لقياسات بدنية وطبية قبل خوض المران الجماعي للفريق اليوم.

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، إن عناصر الفريق الدوليين خضعوا لقياسات بدنية وطبية وقياسات للوزن بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية.

وأوضح جاب الله أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، لكن الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان عليهم قبل الانخراط في البرنامج التدريبي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون.