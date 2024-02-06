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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بسبب الاحتجاجات.. المفوضية الأوروبية تسحب مشروع قانون بسبب المزارعين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن سحب مشروع قانون يحد استخدام المبيدات الحشرية على خلفية تصاعد احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد.

وقالت فون دير لاين متحدثة إلى النواب في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تم رفض مشروع القانون من قبل البرلمان الأوروبي، لذلك أقترح على مجلس المفوضين الأوروبيين سحب هذا الاقتراح".

وفقا لها، هذه المسألة تتطلب نهجا مختلفا، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح جديد.

وفي يونيو 2022، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قرار قانون لتنظيم استخدام مبيدات "SUR"، مما ينص على تخفيض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50% بحلول عام 2030.

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