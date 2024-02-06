"بيشوى سليمان" أول طالب مسيحى يتخرج من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

في منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يعيش الشاب بيشوى سليمان، والذى يمثل حالة فريدة من نوعه في مصر.



يقول بيشوى سليمان، أنه شاب مسيحى الديانة ولكنه يعمل كأول مدرس للغة العربية والدين الإسلامي في مصر، ويشرح للطلاب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وكافة المفاهيم الدينية بالمناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية.



كما أنه يشرح دروس النحو والبلاغة والشعر بكافة مدارسه ومنه الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي.



وأضاف بيشوى سليمان، أنه منذ أن كان طالبا لم يكن يحلم قط بأن يكون معلما من الأساس وكان كارها لتلك الفكرة .



وكان حلمه يتمثل في أن يصبح مهندسا ولكن خلال مرحلة الشهادة الثانوية العامة وتحديدا في الصف الثالث الثانوي لم يذاكر بشكل كاف لتحقيق حلمه واهمل درسته فجاءت نتيجة التنسيق بدخوله كلية الآداب جامعة بنها وعند املاء رغباته في التنسيق الداخلى للكلية كانت اخر رغبة له قسم اللغة العربية وأول رغبة قسم الجغرافيا " شعبة المساحة " والتى اعتبرها اقرب لمهنة الهندسة وقبل ظهور نتيجة التنسيق الداخلي لم يكن يتوقع دخوله قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ولكنه فوجئ بالنتيجة التى ظهرت بعد شهر من بداية العام الدراسي.



وعندما تلقي اعتذارا من مسئولي شئون الطلاب عرضوا عليه دخول قسم المكتبات أو الفلسفة وكانت راسه مليئة بأفكار ونصائح بعض زملائه أنه سيكون مميزا في هذا القسم وأنه سينجح فيه بسبب أنه اول طالب مسيحى يلتحق به وهو ما عبرت له عنه إحدى الأساتذة خلال المقابلة الشخصية وقالت له " أنت متأكد انك في قسم اللغة العربية وانك وضعتها كرغبة للدراسة انا طوال مدة عملى لم اشاهد طالب مثلك مسيحى في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية.



واضاف قررت الاستمرار وحفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر الجاهلى وأشاد بى اساتذتى

وكان بعض زملائى يساعدوننى في فهم شرح الآيات القرآنية، وكذلك استعنت بالانترنت والمراجع وسماع الإذاعة لتحسين جودة قراءة القرآن.



وبعد عام من الدراسة بدأت في مساعدة الطلاب بمنطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة فى دروسهم وقمت بالتدريس للعديد من الطلاب.



واضاف قائلا : “تخرجت من كلية الآداب جامعة بنها وعملت كأول معلم مسيحى للغة العربية والدين الإسلامي في مصر”.



وقال بيشوى أنه سعيد بما وصل إليه وأنه يمثل جزء مميزا من النسيج الوطنى المصرى، وأنه يلقي محبة من زملائه وطلابه المسلمين .