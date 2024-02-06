إغلاق طريق كفر حمزة - شبين القناطر بعد إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمخزن سيراميك

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بغلق "طريق كفر حمزة - شبين القناطر"، نتيجة نشوب حريق جراء إنفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وقال مصدر في محافظة القليوبية، إن غلق الطريق يأتي للحفاظ على أرواح الأهالي من وجود خط غاز، وجار التعامل لحظة بلحظة مع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، والمكان عبارة عن اثنين غرفة ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة والذي أصيب بالحادث بعدة جروح، وحروق، وتم نقله الي مستشفى شبين القناطر المركزي.

وأسفرت الجهود عن استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث بحضور خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومأمور مركز الشرطة وجميع الجهات التنفيذية، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.

ووجه المحافظ الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث وانتشال الجثامين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم، موجها أيضاوكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصابين.