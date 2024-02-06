النيابة العامة تعاين موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز بمخزن سيراميك بشبين القناطر

انتقل فريق من نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لمكان حادث إنفجار أنبوبة بوتاجاز بمعرض للأثاث المكتبى بمنطقة عزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر دائرة المركز، لمعاينة مكان الحريق، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر التى نجمت عن الحريق، والذى أسفر عنه إصابة مالك المخزن ووفاة نجليه.

كان شهد طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وبالتحديد عزبة أيوب، حادث حريق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي، حيث أسفر الحريق عن انهيار المنزل، وإصابة مالكه بجروح وحروق، وانتشال جثتي نجليه تحت الأنقاض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بانفجار أنبوبة بوتاجاز بمعرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب بطريق كفر حمزة.

علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي، حيث أسفر الحريق عن انهيار منزل عبارة عن غرفتين وحمام، باسم مصلح موسى محمد 54 سنة مقيم بعرب العليقات في الخانكة، مصاب بجروح وانتقل الي مستشفي الحروق، وانتشال جثتي موسي مصلح 21 سنة، وأحمد مصلح 19 سنة من تحت الأنقاض.