موعد طرح 12 محلاً تجاريًا وصيدلية للبيع في مدينة النوبارية الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن طرح 12 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 100م2) و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تقريبية ( 30م2 و88م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

أوضح جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدتين في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.