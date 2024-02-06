رئيس أزهر سوهاج يواصل متابعاته الميدانية لمسابقة القرآن الكريم

واصل فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، بحضور الدكتور أحمد عبد الجليل، موفد قطاع المعاهد الأزهرية للإشراف على المسابقة.

وتفقد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية لجان تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية، واطمأن فضيلته على هدوء وانتظام العمل.

وانطلقت تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية بسوهاج، في السابع والعشرين من يناير وتنتهي الخميس الثامن من فبراير الجاري.

وفي سياق متصل هنأ فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والشرعية أيمن القاضي، عضو فني بديوان عام المنطقة لحصوله علي درجة الدكتوراة في الفلسفة تخصص علم النفس التربوي من كلية التربية جامعة بني سويف متمنين له دوام التقدم والازدهار.