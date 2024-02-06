قافلة مائية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الصرف الصحي بمركز شباب الكشح

نفذ مركز شباب الكشح التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج القافلة المائية للتوعية بترشيد استهلاك المياه والمحفاظة على الصرف الصحي بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وتم تنفيذ القافلة المائية بالتعاون بين مركز الشباب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج وتضمنت القافلة اقامة العاب ترفهية لاعضاء المركز .

وشرح أحمد المصدق أهمية دور مراكز الشباب في الوعي المجتمعي للترشيد والحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لها في ظل التعاون المشترك والمستمر بين مديرية الشباب والرياضة بسوهاج وفي نهاية اللقاء سادت أجواء تعمها التفاؤل والأمل بين جميع المشاركين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة أن مراكز الشباب أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني بجميع مؤسساته ولذلك لنشر الوعي للحفاظ على كل قطرة مياه وترشيد الاستهلاك .

وفي سياق متصل نظم مركز شباب الشيخ شبل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج يوم رياضي متنوع شارك فيه مجموعة من أبناء القرية والمترددين علي مركز الشباب ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر فبراير "طلائع" .

وشهت فاعليات اليوم الرياضي مجموعة متنوعة من التدريبات الرياضية والأحمال البدنية التي تم إعدادها من خلال المتخصصين في مجال كمال الأجسام حتي لا تكون هناك أي إصابات مفاجأة وذلك من خلال تخفيف الأحمال وأداء التمارين الرياضية بشكل صحيح ومثالي مع مراعاة المرحلة السنية للمشاركين .

وبصفٍة عامة تهدف هذه النوعية الرياضات إلى تشجيع الشباب على ممارسة النشاط البدني والإهتمام بلياقتهم البدنية وإستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب والنشء فيما هو مثمر ونافع وتعزيز روح المنافسة الرياضية وتشجيع الشباب على تقديم أفضل أداء لتحقيق أهدافهم الرياضية وبهذا الصدد تم الإعداد والتجهيز لفاعليات اليوم الرياضي وتنفيذه بشكٍل صحيح .

وفي نهاية اليوم أعرب الجميع عن مدي الفرحة العارمة التي شعرها بها وتمكِنهم من تكوين صدقات جديدة وتعزيز روابطهم الإجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن تنفيذ هذه المسابقة يأتي ضمن حزمٍة من البرامج والفعاليات الرياضية التي تهدف وزارة الشباب والرياضة إليها وإلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة والإهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للشباب والنشء من مختلف الأعمار وتعزيز نمط الحياة الصحي بين الشباب والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة مضيفا أن هذه الفعاليات من المتوقع أن تحظى بتفاعل كبير من قِبل الشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة والإستفادة من الأنشطة الرياضية المنظَّمة.