يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات التي ظهرت بها النتائج.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

جاء ذلك بعد إعلان مديريات التعليم عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يتوجه الطالب وولي الأمر إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب ويقدم الطلب.

ويقدم ولي أمر الطالب طلبًا يحدد فيه المادة أو عدد المواد الذي يرغب في التظلم من الدرجات الخاصة بها.

سيقوم بدفع الرسوم عن كل مادة يتظلم بشأنها طبقاً لما جرى تحديده بالكتاب الدروي الوزاري بواقع 35 جنيهًا عن كل مادة.

سيتم تحديد موعد للطالب وولي الأمر للاطلاع على ورقة الإجابة عن المادة أو أكثر.

ويحظر على الطلاب الدخول بهواتف محمولة أو كاميرات للاطلاع على أوراق الإجابة لولي الأمر أو الطالب.

سيقوم ولي الأمر والطالب بتدوين وكتابة جميع الملاحظات التي يرونها.

وسيتم تركها تمهيدًا للعرض على الموجه العام للمادة المختص ومراجعتها.

ويتم تحديد موعد للرد على التظلمات من خلال الإدارة التعليمية.

وسيتم تعديل النتيجة حالة قبول التظلم ووجود مستجدات في الدرجات.