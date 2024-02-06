إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية كبرى بجامعة أسيوط لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن الجامعة تستعد لاستضافة احتفالية كبرى، تنظمها إدارة التجنيد، والتعبئة؛ لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية، بتشريف السيد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد، والتعبئة للقوات المسلحة، يوم الخميس الموافق ٨ من فبراير ، والتي تقام بقاعة أ.د. محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، وذلك في إطار حرص ‏القيادة العامة للقوات المسلحة؛ على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية؛ لتوفير كافة سبل الراحة، والتيسير لهم.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالتعاون بين القوات المسلحة، وجامعة أسيوط، والذي يهدف إلى التسهيل على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير وقتهم، وجهودهم في التواصل مع إدارة التجنيد، مؤكدًا على حرص الدولة، واهتمامها البالغ؛ بملف ذوي القدرات الخاصة، وتقديم شتى أوجه الرعاية، والاهتمام بهم، وتطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمتهم، باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج، ولديهم من الإرادة، والتحدي؛ ما يدفعهم للعمل.

وأشار العميد هاني حرفوش مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط؛ إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة؛ بتوفير كافة سبل الدعم؛ للتيسير على أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة، واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم، مشيداً بجهود جامعة أسيوط في تقديم كافة الخدمات، والمساعدات؛ لمنسوبيها، وبالأخص الطلاب ذوو القدرات الخاصة، والتي تتمثل في تهيئتهم ، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية، والمجتمع مستقبلاً، وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة التي تتناسب مع قدراتهم، وأوضاعهم، والتعرف على مشاكلهم الجامعية، لافتا إلى تكامل جهود كافة الجهات لخدمة ذوي القدرات الخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم ، ورفع المعاناة، والمشقة عن كاهلهم.

ومن جانبه، عقد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنظيمية؛ استعدادا لإطلاق الاحتفالية، والتي تتضمن تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء محافظة أسيوط من ذوي القدرات الخاصة، وتكريم أسرهم، وتوزيع الهدايا، وتقديم عروض فنية، والتقاط الصور التذكارية، ويشارك في الاحتفالية، قصر الثقافة بأسيوط؛لتقديم الفقرات الفنية، والموسيقية، ومركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط.