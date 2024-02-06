الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بأداء لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال في يومها الأول، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجاري في مدينة الإسماعيلية.


حيث حققت اللاعبة نضال محمد صاحبة الـ 19 عامًا ولاعبة المشروع القومي بدمياط، ثلاث ميداليات في وزن 49 كجم، فقد توجت بالميدالية الفضية في منافسات الخطف، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل اللاعب نورالدين محمد زكي صاحب الـ 20 عامًا ولاعب المشروع القومي بأسيوط، على ثلاث ميداليات في وزن 61 كجم، حيث حصد برونزية الخطف وميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع.


ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.


 

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